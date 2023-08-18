‏خالد الغندور: زيزو رغبته الأولى الانتقال للشباب السعودي

كشف الإعلامي خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، موقف أحمد السيد زيزو، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بعد عرض الشباب السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الغندور، في فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "زيزو رغبته الأولى الانتقال للشباب السعودي وفي إصرار من والده على كده".

وأضاف: أي حد هيتحط في وضع زيزو هيختار يمشي من الزمالك وبالذات هو اللاعب الوحيد اللي مخدش نسبة 30% من فلوسه.. لو الزمالك باعه بـ 10 مليون دولار يعني حوالي 310 مليون جنيه المبلغ ده يعمل فريق".

الجدير بالذكر أن تقارير صحفية أشارت إلى رغبة فريق الشباب السعودي، في شراء زيزو، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، حيث يعد اللاعب على رأس أولويات إدارة الفريق السعودي.

ويعاني الزمالك من أزمة إيقاف القيد، بسبب مستحقات المهاجم بينجامين أتشيمبونج البالغة ٢٧٠ ألف دولار للاعب، ومليون و٤٠٠ ألف دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، ودخلت إدارة الأبيض في مفاوضات مع النادي البرتغالي لدفع جزء من المبلغ وجدولة الجزء الآخر.