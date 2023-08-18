الدوري الألماني.. هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام بريمن

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فيردر بريمن، خلال المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الألماني في موسمه الجديد 2023-2024.

ويحل بايرن ميونخ، اليوم الجمعة، ضيفًا على فيردر بريمن بملعب فيسير ستاديوم، وينطلق اللقاء في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الدولي الإنجليزي هاري كين، قائد توتنهام هوتسبير السابق، هجوم البافاري أمام بريمن، بمعاونة كينجسلي كومان وليروى ساني وجمال موسيالا.

وتعاقد البايرن مع كين في الميركاتو الصيفي الحالي، في صفقة تاريخية بلغت 120 مليون يورو، لضمه من صفوف توتنهام الإنجليزي.

تشكيل بايرن ميونخ

حراسة المرمى: أولريخ

خط الدفاع: نصير مزراوي - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: جوشوا كيميش - ليون جورتسيكا - جمال موسيالا

وفي الهجوم: ليروى ساني - هاري كين - كينجسلي كومان.

وافتتح فريق بايرن ميونخ موسم 2023-2024، بخسارة قاسية أمام لايبزيج 0-3 في كأس السوبر الألماني على ملعب أليانز أرينا، يوم السبت الماضي.