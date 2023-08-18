تعرف على قرارات اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للتايكوندو

انعقد اليوم الجمعة في تشانشيون بكوريا اجتماعًا استثنائيًا للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للتايكوندو على هامش افتتاح مهرجان كانجوون - تشانشيون الثقافي العالمي للتايكوندو بحضور المصري محمد شعبان رئيس لجنتي المسابقات والفنية وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للتايكوندو.



أقيم الاجتماع في يوم افتتاح مهرجان كانجوون - تشانشيون العالمي للتايكواندو الثقافي بحضور أعضاء المكتب التنفيذي بالإضافة إلى نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية سير ميانغ نج.

تم خلال الاجتماع الاستثنائي اتخاذ العديد من القرارات الهامة منها منح سنغافورا افتتاح بطولة العالم الافتراضية في عام 2024 ، والموافقة على اتفاقية التنفيذ مع تشانشيون في نقل مقر الاتحاد الدولي للتايكواندو.

وصرح رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو تشونج وون تشو: "تهانينا لسنغافورة على منحها أول بطولة عالمية افتراضية للتايكواندو بعد النجاح الباهر الذي حققه أسبوع الرياضات الإلكترونية الأولمبية في سنغافورا ، لا يمكنني التفكير في مضيف أفضل لتنظيم هذا الحدث الجديد المهم وإحضار التايكوندو الافتراضي إلى العالم، هذا معلم رئيسي للتايكواندو يعكس التزامنا بالابتكار وإشراك جماهير جديدة "



ويقام في مدينة تشانشيون بكوريا مهرجان كانجوون - تشانشيون الثقافي العالمي للتايكوندو خلال الفترة من 14 إلى 24 أغسطس بمشاركة نحو 15000 رياضي ومسؤول وسائح من حوالي 60 دولة عبر أربعة أحداث رئيسية للاحتفال بأفضل ما في التايكوندو.