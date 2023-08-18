ميقاتي يبحث سبل تذليل العقبات أمام المشاريع الممولة من البنك الدولي بلبنان

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، سبل تذليل العقبات التي تعترض المشاريع التي يمولها البنك الدولي في لبنان.

جاء ذلك، خلال لقائه اليوم، مع المديرة المنتدبة لشئون العمليات لدى البنك الدولي آنا بيردي، بعد ظهر اليوم، في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بالعاصمة بيروت.

حضر اللقاء نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي والمدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.

وتم خلال الاجتماع، استعراض المشاريع التي يموّلها البنك في لبنان.