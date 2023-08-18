نيجيريا تهدد بفرض عقوبات على سلطات الانقلاب في النيجر

هددت الحكومة النيجيرية بفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية صارمة على سلطات الانقلاب العسكري في النيجر، والذين يحتجزون الرئيس محمد بازوم.

وكشف الرئيس النيجيري بولا تينوبو، عن اعتزام الحكومة النيجيرية دراسة مقترح بفرض عقوبات على سلطات الانقلاب العسكري في النيجر، بعد احتجاز قوات الحرس الرئاسي في النيجر الرئيس محمد بازوم.

وحذر رئيس نيجيريا مما أسماه "عواقب خطيرة" على النيجر وسلطات الانقلاب إذا تدهورت صحة الرئيس محمد بازوم.

وكان رئيس نيجيريا قد أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال للتأكيد على أن حياة الرئيس بازوم في خطر بسبب تدهور حالته الصحية.