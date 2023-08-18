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الجمعة 18 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدا.. ثائر العذاري في صالون السبت بنقابة الصحفيين

لقاء الدكتور ثائر
لقاء الدكتور ثائر العذاري
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يستضيف صالون السبت الثقافي بنقابة الصحفيين، الدكتور ثائر العذاري أستاذ النقد الحديث جامعة واسط بالعراق، غدا السبت في تمام الساعة الواحدة ظهرا، في حوار مفتوح حول الأدب

يدير اللقاء كلا من الكاتب الصحفي والأديب عادل سعد والكاتب الصحفي محمود الشيخ.

 

جدير بالذكر أن الدكتور ثائر عبد المجيد ناجي العذاري حصل على الماجستير سنة 1987 من جامعة بغداد كلية التربية عن الرسالة المعنونة (الإيقاع في الشعر العربي الحديث في العراق(، وفي سنة 1996  حصل على الدكتوراه من جامعة بغداد كلية التربية عن الأطروحة (البناء الفني للقصة القصيرة في العراق(  وفي سنة 2000 عين مدرسا في جامعة واسط كلية التربية، وفي سنة 2008 ترقي إلى أستاذ مساعد، وفي سنة 2015 ترقي إلى مرتبة أستاذ.

له العديد من المؤلفات منها: تقنيات التشكيل الشعري واللغة الشعرية، والتشكلات الإيقاعية في قصيدة التفعيلة،الشفاهية وثقافة الاستبداد، واستنطاق الشكل السردي

 

وله مجموعة كبيرة من البحوث والمقالات في الدوريات العلمية والصحف والمجلات منها :نحو الحرية قراءة في شعر السياب العمودي، وتقنيات الأدب الرقمي، والمفارقة في شعر أحمد مطر، ولعبة السارد كلي العلم في رواية (رأس الرجل الكبير(، وتفكيك بنية السرد في رواية (أسد قصر النيل(.

 

 

الدكتور ثائر العذاري صالون السبت الثقافي الكاتب الصحفي والأديب عادل سعد