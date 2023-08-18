أصحاب المخابز فى تونس يواصلون الوقفات الاحتجاجية.. الإثنين

أعلن المجمع المهني لأصحاب المخابز العصرية التونسي، الذي يعود بالنظر لمنظمة "كونكت"، استئناف الوقفات الاحتجاجية ابتداء من الإثنين القادم أمام مقر وزارة التجارة بالعاصمة تونس، بحسب ما ذكر موقع " tunisiaslum" اليوم الجمعة.

جاء إضراب أصحاب المخابز العصرية على خلفية عدم استجابة سلطة القرار لمطلب المجمع المهني إلي عودة إمكانية التزود بمادتي الفارينة والسميد، وهو قرار قررته السلطات التونسية بعد تفاقم أزمة فقدان الخبر في البلاد واكتشاف عدة تجاوزات بالتوزيع.

يشار إلي أنه تم ايقاف رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز منذ يومين بسبب شبهات الاحتكار والتلاعب بالمواد الاستهلاكية المدعمة بعد مطالبات من الرئيس التونسي قيس سعيد بضرورة التصدي لمختلقي الأزمات.

كان السلطات التونسية قد قررت منع أصحاب المخابز العصرية من التزود بمادتي الفارية والسميد وبيع الخبز المصنف بعد فقدان الخبز المدعم وظهور طوابير طويلة أمام المخابز من التونسيين لشراء الخبز.