كيبا يزين قائمة ريال مدريد لمواجهة ألميريا بالدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة ألميريا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.

يحل ريال مدريد، غدًا السبت، ضيفًا على نظيره ألميريا بملعب البحر الأبيض المتوسط، إذ ينطلق اللقاء في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

شهدت قائمة الريال لمباراة ألميريا، تواجد الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا، الذي تعاقد معه الملكي خلال الأيام القليلة الماضية، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي؛ لتعويض غياب الحارس الأساسي تيبو كورتوا، الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة ما يبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

كما شهدت القائمة، غياب الرباعي إيدير ميليتاو المصاب بقطع في الرباط الصليبي أيضًا، فيرلاند ميندي، داني سيبايوس، بجانب أردا جولر الذي أجرى عملية جراحية للتخلص من إصابته.

كان الميرينجي، افتتح موسمه في الليجا بانتصار في الجولة الأولى على أتلتيك بلباو بهدفين دون رد، بينما ألميريا في مباراته الافتتاحية بالموسم الجديد من الدوري الإسباني، تلقى هزيمة من رايو فايكانو.

قائمة ريال مدريد لمواجهة ألميريا

حراسة المرمى: لونين، كيبا أريزابالاجا، فيران.

خط الدفاع: كارفخال، ألابا، ناتشو، أودريوزولا، لوكاس فاسيكز، فران جارسيا، روديجير.

خط الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، نيكو باز.

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، خوسيلو، براهيم دياز.

ويحتل ريال مدريد، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 3 نقاط، فيما يأتي ألميريا بالمركز الثامن عشر بلا نقاط.