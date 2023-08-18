فيديو.. جورج دفوني يطرح أغنية "دنيا تانية"

طرح الفنان اللبناني جورج دفوني أغنية جديدة بعنوان "دنيا تانية" التي يتعاون خلالها مع الملحن أحمد مصطفى.

أغنية "دنيا تانية" كتبتها الشاعرة الغنائية منى عبد العزيز، وتولى التوزيع الموسيقي لها إسلام كيلاني، وهي تنتمي لنوعية الأغاني الاجتماعية.

وتقول كلمات الأغنية:"عشها بجد

خلي الفرحه دي ملهاش حد

والأحزان خليها تنهد

والايام تحلو معاك

بكره تروق

طير واحلم من تعبك فوق

بعد طريق الضلمه شروق

وسنين الجرح مفرقاك

كله علي الله

عيش بقلبك يالله

الحلو جي ماشالله

عيش بقي علي هواك

واهي باينه

مضبوطه وبالثانيه

دنيا فعلا تانيه

بعيد عن اللي اذاك





ياما حتشوف

اللي ففرحك مش موجود

نفسه يكون حلمك مهدود

في ناس مش عايزاك مبسوط



جالك يوم

تلقي سعاده كتير بالكوم

دا مفيش حال دايما بيدوم

حتي اللي بيوجع بيفوت".

يذكر أن أحمد مصطفى تعاون من قبل مع جورج دفوني من خلال تلحين أغنية "عيون مرسومة" كلمات خالد فرناس وتوزيع محمد طعيمة، وأغنية "شو خصن فينا" باللهجة اللبنانية من كلمات إيلي حنا.

https://m.youtube.com/watch?v=vNLVRwkm1Hs&feature=youtu.be