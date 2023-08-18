نصائح "الصحة" للوقاية من متحور كورونا "EG.5"

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، تفاصيل المتحور الجديد eg5.

ولفت حسني خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن المتحور الجديد eg5 مميز بسرعة الانتشار فقط، ولا اختلاف في أعراضه أو شدتها عن الأعراض المعروفة من متحورات فيروس كورونا.

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: المتحور الجديد eg5 لا يصيب الجهاز التنفسي العلوي، ولم نسجل أي حالات في مصر حتى الآن.

وأوضح أن أعراض المتحور الجديد، تتنثل في الآتي: ارتفاع الحرارة، آلام في الجسم والحلق، كحة مستمرة، سيلان في الأنف، ضيق في التنفس.

واختتم: لا يوجد إجراءات خاصة لهذا المتحور، أي شخص يصاب يتخذ الإجراءات الوقائية المتمثلة فيما يأتي:

1. غسل اليدين بالماء والصابون بشكل مستمر على مدار اليوم.

2. إعطائه الطعام والشراب الخاص بهم بشكل مغلف ونظيف.

3. تطهير الأيدي بشكل مستمر باستخدام المطهرات.

4. تفادي التزاحم والالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة في المدرسة.

5. عدم مشاركة زملائه الأدوات الشخصية لمنع انتقال العدوى.



