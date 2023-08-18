رسميًا.. ليفربول يتعاقد مع صفقة يابانية من الدوري الألماني

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع الياباني واتارو إيندو، قادمًا من شتوتجارت الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأصبح لاعب خط الوسط الياباني واتارو إيندو، ثالث صفقات الريدز في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد ضم المجري دومينيك سوبوسلاي، والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، وكلاهما في وسط الميدان.

واجتاز واتارو إيندو، الكشف الطبي في ليفربول، ووقع على عقد انتقاله لحمر الميرسيسايد بحسب عدة تقارير صحفية.

إيندو يجيد اللعب في المركز رقم 6 ضمن تشكيل ليفربول في الموسم الجديد 2023-2024، بعدما كان الألماني يورجن كلوب مدرب الفريق يبحث عن لاعب في هذا المركز؛ لتعويض رحيل البرازيلي فابينيو إلى اتحاد جدة السعودي خلال الصيف الحالي.

صاحب الـ30 عامًا، كلف خزينة النادي الإنجليزي ما يقرب من 19 مليون يورو، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي سبورتس».

وقال إندو في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: «أنا سعيد جدًا الآن وأنا متحمس جدًا للانضمام إلى نادٍ كبير مثل ليفربول».

وأضاف: «إنه شعور رائع وهذا حلمي، لطالما كان حلمي أن ألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ومع أحد أكبر الأندية في العالم، إنه حلم تحقق بالنسبة لي».

وانتقل إيندو إلى صفوف شتوتجارت في عام 2020، وخلال تلك الفترة شارك معه في 133 مباراة وسجل 15 هدفًا وصنع 12 آخرين.

ويعتبر واتارو إيندو قائد منتخب اليابان، حيث أصبح لاعبًا دوليًا في 2015، ولعب مع الساموراي 50 مباراة سجل خلالهم هدفين.