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الجمعة 18 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

سيامة كاهنين بإيبارشية دمياط وكفر الشيخ

جانب من الصلاة
جانب من الصلاة
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أجرى الأنبا ماركوس أسقف إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري، مراسم سيامة كاهنين جديدين للخدمة بالإيبارشية.

وصلى  أسقف إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري، القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد مار مينا والبابا كيرلس بكفر الشيخ، شاركه الأنبا اغناطيوس الأسقف العام لقطاع كنائس المحلة الكبرى، وعدد من الآباء الكهنة، وعقب صلاة الصلح تمت سيامة الشماس أمجد سمير كاهنًا لدير القديسة دميانة بالبراري باسم القس توماس، وسيامة الشماس فادي يوسف كاهنًا على كنيستي السيدة العذراء والشهيد مار جرجس والقديس ابسخيرون القليني بمدينة الحامول التابعة للإيبارشية باسم القس ارسانيوس.

وفي السياق ذاته دشن الأنبا ماركوس عددًا من الايقونات والأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها.

 

 

 

 

الانبا ماركوس أسقف إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري رئيس دير القديسة دميانة بالبراري الأنبا اغناطيوس الأسقف العام لقطاع كنائس المحلة الكبرى كاهن