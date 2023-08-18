ننشر استعدادات امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية في دمياط

وجه المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التعليم بدميـاط، باتخاذ أعلى درجات الاستعداد لامتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة التي تنطلق غدا السبت.

وشدد وكيل الوزارة على توفير بيئة امتحانية مناسبة، من حيث نظافة لجان الامتحانات وصلاحية المرافق ودورات المياه ومحيط المدارس والتأكد من وجود التهوية والإضاءة الجيدة باللجان.

وأوضح أن اللجان المختصة بمراجعة جاهزية اللجان المقرر إقامة امتحانات الدور الثاني بها، انتهت من التأكد من سلامة المقاعد ووجود مراوح مثبتة على الحوائط لتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات.

وأضاف: “الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تتابع خطوة بخطوة جميع الاستعدادات والاجراءات التأمينية بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط، لتوفير التأمين المناسب بكل لجنة، وتأمين ممرات السير ومركز توزيع أسئلة الامتحانات وإخطار مجالس المدن وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات ومديرية الصحة ومرفق الإسعاف، لعمل اللازم، بالإضافة إلي تشكيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية ومديرية التربية والتعليم لمتابعة سير الامتحانات بشكل دائم وفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني”.

وكرم وكيل الوزارة الطالب باسل محمد بكر شعيب لحصوله علي المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة علمي رياضة بمجموع 407 درجة، والطالب حسن شفيق حسن شفيق الحادق لحصوله على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة علمي علوم بمجموع 401 درجة.

وأشار إلى أنه سوف يتم تكريم الطلاب من محافظ دمياط، في احتفالية كبيرة لتكريم أوائل الشهادات العامة من أبناء المحافظة، لافتًا إلى تكريم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم للطلاب بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية.