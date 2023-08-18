"الخارجية الروسية": محاولات كييف استهداف موسكو بالمسيرات يعد تأكيدا على الطبيعة الإجرامية

وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، محاولات كييف استهداف منشآت في موسكو بالمسيرات بأنه تأكيد جديد على الطبيعة الإجرامية لنظام كييف.

وقالت زاخاروفا - في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة - "إن محاولة استهداف وسط العاصمة الروسية موسكو هذه الليلة يعتبر تأكيدا آخر على الطبيعة الإجرامية لنظام فلاديمير زيلينسكي".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت - في وقت سابق اليوم - أنها أسقطت مسيرة أوكرانية في موسكو حاولت الهجوم على منشآت بالعاصمة دون تحديد طبيعة هذه المنشآت.

وذكر عمدة موسكو سيرجي سوبيانين أن الدفاعات الجوية دمرت مسيرة فجر اليوم /الجمعة/ فوق العاصمة.. مشيرا إلى عدم وقوع أضرار جسيمة جراء الهجوم.