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الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"الخارجية الروسية": محاولات كييف استهداف موسكو بالمسيرات يعد تأكيدا على الطبيعة الإجرامية

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
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وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، محاولات كييف استهداف منشآت في موسكو بالمسيرات بأنه تأكيد جديد على الطبيعة الإجرامية لنظام كييف.

وقالت زاخاروفا - في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة - "إن محاولة استهداف وسط العاصمة الروسية موسكو هذه الليلة يعتبر تأكيدا آخر على الطبيعة الإجرامية لنظام فلاديمير زيلينسكي".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت - في وقت سابق اليوم - أنها أسقطت مسيرة أوكرانية في موسكو حاولت الهجوم على منشآت بالعاصمة دون تحديد طبيعة هذه المنشآت.

وذكر عمدة موسكو سيرجي سوبيانين أن الدفاعات الجوية دمرت مسيرة فجر اليوم /الجمعة/ فوق العاصمة.. مشيرا إلى عدم وقوع أضرار جسيمة جراء الهجوم.

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