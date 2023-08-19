العالم يحتفل باليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي

يوافق اليوم 19 أغسطس اليوم العالمي للتصوير، والتصوير الفوتوغرافي هو فن التقاط اللحظات والذكريات. إنها طريقة رائعة لرواية قصة والتعبير عن المشاعر والحفاظ على جمال العالم من حولنا.

نقرة الكاميرا، ووميض الضوء ولحظة من الزمن يتم التقاطها إلى الأبد. ربما رقميًا، أو ربما في فيلم، الوسيلة ليست بنفس أهمية الذاكرة أو اللحظة التي تم التقاطها.

يوم التصوير العالمي

اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي هو يوم نشيد فيه بالشكل الفني المذهل وهو التصوير الفوتوغرافي. هناك تلك الصور الشخصية التي نحبها جميعًا ونعتز بها، ولكن هناك أيضًا صور تحكي قصة. يخبروننا عن فترات زمنية مهمة أو تمكننا من معرفة المزيد عن الكوكب. بعد كل شيء ، يقولون إن الصورة تساوي ألف كلمة، أليس كذلك؟

تاريخ يوم التصوير العالمي

تم التقاط الصورة الأولى بواسطة Nicéphore Niépce، باستخدام قطعة من الورق طلاء كلوريد الفضة. ومع ذلك، ستصبح الصورة مظلمة تمامًا في النهاية لأنه لا يعرف طريقة لإزالة كلوريد الفضة من الورق للحفاظ على الصورة.

أصبحت الصور أفضل وأفضل على مر السنين، أولاً مع "الكاميرا الثابتة"، والقدرة على التقاط صورة بهذه الطريقة. فكر في الغرب القديم في أمريكا واختلافات تلك الكاميرا عن تلك الموجودة في الحرب العالمية الثانية ثم قارنها بالكاميرات الحديثة. أثرت القفزات الرئيسية في التكنولوجيا على التصوير الفوتوغرافي مثلها مثل أي جانب آخر من جوانب الحياة حول العالم.

مع Kodak و Canon والعديد من العلامات التجارية الأخرى، لم يكن مفاجئًا عندما حصل سوق التصوير الفوتوغرافي على مثل هذه القفزة، والأكثر من ذلك مع القدرات العسكرية والمراقبة المقدمة حيث أصبحت الكاميرات أفضل وأخف وزناً وأكثر سهولة في الاستخدام.

ومع ذل، على الرغم من كل الابتكار والإبداع والعلم وحتى الكم الهائل من الفن الذي يحدث في عالم التصوير الفوتوغرافي ، لا يمكن للكثير التغلب على المتعة البسيطة لالتقاط الصور وتطوير إطاراتك للاستمتاع بتكامل الصور.