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الجمعة 18 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

دبلوماسي صيني: موسكو وبكين تعدان وثائق مشتركة سيتم توقيعها في أكتوبر القادم

موسكو وبكين
موسكو وبكين
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قال نائب المدير العام لإدارة منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بوزارة الخارجية الصينية، تشنج ييكون، إن روسيا والصين تعدان مجموعة من الوثائق المشتركة التي من المتوقع أن يتم التوقيع عليها خلال الزيارة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصين في أكتوبر القادم.

وقال تشنج للصحفيين وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية اليوم الجمعة "نعمل بالفعل مع زملائنا الروس إذا كنا نتحدث عن الوثائق النهائية التي سيتم التوقيع عليها عقب الاجتماع بين قادتنا خلال منتدى الحزام والطريق القادم".

وأضاف تشنج ييكون أن الوثائق في مرحلة الصياغة وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف في أواخر يوليو الماضي، إنه من المتوقع أن يزور الرئيس الروسي، الصين في أكتوبر لحضور منتدى "الحزام والطريق".

وتهدف مبادرة الحزام والطريق، إلى تكثيف التجارة الدولية ومشاريع الاستثمار التي تشمل عددًا كبيرًا من الدول وباستخدام رأس المال الصيني والأجنبي، وقد انضمت بالفعل إلى المبادرة أكثر من 150 دولة و30 منظمة دولية.

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