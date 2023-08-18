فيديو.. بريطاني يسرق ماكينة صرافة باستخدام "ونش"

نشرت شرطة ساسكس في المملكة المتحدة مقطع فيديو يكشف محاولة فاشلة لسرقة ماكينة صراف آلي باستخدام "ونش".

ووفقًا لبيان صادر عن الشرطة، أثيرت الشكوك حول وجود الحفارة في موقع غير مناسب لأي أعمال قيد التنفيذ.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام البريطانية، قررت الشرطة متابعة الونش الذي اتجه نحو إحدى ماكينات الصراف الآلي في أحد المتاجر وقام بتحطيمها، وتدخلت قوات الشرطة وألقت القبض على الرجل الذي كان يقود الونش ويدعى ألفي سميث (43 عامًا)، فيما تمكن شريكيه من الفرار من المكان بسيارة مسروقة.

تم توجيه تهمة لـ"سميث" بالاعتداء على ممتلكات الآخرين بنية السرقة والاستيلاء على السيارة مع رفاقه، واعترف سميث بمحاولة السطو، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات.