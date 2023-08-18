كييف وواشنطن تبحثان سبل استعادة نظام الطاقة الأوكراني

ناقش وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو، مع لورا لوتشمان النائب الأول لمساعد وزير الطاقة في مكتب موارد الطاقة بوزارة الخارجية الأمريكية، سبل استعادة نظام الطاقة الأوكراني.

وذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية أن جالوشينكو أطلع المسئول الأمريكي عن أعمال الترميم في منشآت البنية التحتية للطاقة الأوكرانية، التي عانت من هجمات روسية واسعة النطاق خلال موسم التدفئة السابق، وأشار إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها لإعداد قطاع الطاقة لفصل الشتاء المقبل.

وأكد الوزير الأوكراني أهمية المولدات الموزعة للطاقة في هذه العملية، وشكر الجانب الأمريكي على توفير توربين غازي تم تركيبه لتلبية احتياجات البنية التحتية الحيوية.. وقال "إن الحاجة إلى مزيد من الإمدادات من التوربينات الغازية لا تزال قائمة".

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان الدعم الأمريكي المحتمل لبرنامج زيادة الإنتاج المحلي للمحولات في أوكرانيا.

وأعرب جالوشينكو عن شكره للجانب الأمريكي على المساعدة التي قدمتها وزارة الخارجية الأمريكية بتنسيق من مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة جيفري باييت؛ لضمان حسن سير قطاع الطاقة الأوكراني في ظروف الحرب.