غدا.. عرض أفلام نادي سينما الكارتون المصري بالهناجر

تستضيف قاعة سينما الهناجر، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، نادى سينما الكارتون المصري، فى الثانية عشرة ظهر غد السبت، بقاعة السينما في أرض دار الأوبرا المصرية.

يتضمن برنامج نادي سينما الكارتون مجموعة مختارة من الكارتون المصرى التى تعكس عدد من القيم وتؤكد على الهوية المصرية منها "دخان"، و"أبو قردان"، و"بيئة نظيفة"، و"الغزاة"، و"فرقة الموسيقى"، و"عصفور يجد عشاً"، و"الحصان"، و"الغني والفقير"، و"المدينة المضيئة"، و"خلطبيطة"، و"الكراسة"، و"الفراشة المغرورة"، و"عيد الحب".

ويقام نادى سينما الكارتون تحت إشراف المخرجتين الكبيرتين عطية عادل خيري، وشويكار خليفة.