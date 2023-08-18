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الجمعة 18 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مراقبة الأغذية توصى بغلق 82 منشأة تعمل دون ترخيص بالدقهلية

جانب من المخالفات
جانب من المخالفات
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شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية خلال الأسبوع الماضى حملات تفتيشية على 476 منشأة تبين أن 82 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الإنضباطية و التفتيشية على جميع المنافذ وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الإشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

وتمكنت الحملات من تحرير عدد 226 محضرا وسحب 69 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي كما جرى إعدام 1913 كيلو من أغذية متنوعة و 418 لترا عصائر وألبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين ، مشددا على تطبيق القانون لردع المخالفين.

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إدارة مراقبة الاغذية الدقهلية مديرية الصحة بالدقهلية وكيل وزارة الصحة مراقبة الأغذية