أحمد فؤاد سليم: مسرحة المناهج كانت أهم أولويات المسرح المدرسي بالسعودية

قال الفنان أحمد فؤاد سليم، عشقت عالم الفن منذ الصغر، وكان المرحلة الإبتدائية بمثابة نقطة الإنطلاقة نحو عالم التمثيل، فعندما كنت في المدرسة الإبتدائية كان أستاذ مادة التاريخ مولعا بالتمثل، فيأتي الينا في حصة التاريخ حاملا معه أدوات المكياج، والإكسسوار، والملابس التي تناسب الشخصية التاريخية التي سيحكي عنها، منها على سبيل المثال شخصية محمد علي باشا، ورفاعة الطهطاوي، وغيرهما.

وأضاف “سليم” في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" قائلا: ومن هنا أحببت التشخيص والتاريخ معا، فبدأت ممارسة هواية التمثيل المسرحي، وحصلت خلالها على جوائز عدة، ثم تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام ١٩٧٨، ضمن دفعة مميزة ضمت عددا من الفنانين الذين تخصصوا بعد ذلك في مجال الإخراج من بينهم: فاروق زكي، وسمير فهمي، ومنصور مهدي، وعادل القشيري، ومحمد ريحان، وكمال إسماعيل، وسعيد رضوان، وعبدالله حفني، والدكتورة منى صادق، والمؤلف محمد عبدالقوي الغلبان، وغيرهم، وبدأت مرحلة الاحتراف لعالم التمثيل.



وأوضح أنه سافر إلى المملكة العربية السعودية، وعمل بالمسرح المدرسي، وكانوا يحاولون مسرحة المناهج لتقديم مواد علمية، وتاريخية، وغيرها بالمراحل التعليمية المختلفة، بهدف إيصال المعلومة بسهولة ويسر للدارسين، فهذه المرحلة كانت عقب الزواج مباشرة، ونظرا لأن بعض السعوديين كان ينظر للفن بصورة سيئة، فقدم رواية مسرحية بعنوان "التوحيد"، المستلهمة من التاريخ، ثم يقف خلف المقاعد حتى يتحدث الطلاب المشاركون فيها بالحديث في حرية شديدة، ولم يتحدثوا أمامه، لكن هذه التجربة لم تكن مرضية إلى حد ما.

وكان المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته السادسة عشرة، قد كرم الفنان أحمد فؤاد سليم، ضمن مكرمين هذه الدورة، التي أقيمت في الفترة من 29 يوليو حتى 14 أغسطس 2023، بمشاركة 37 عرضا مسرحيا، وحصلت مسرحية "سيدتي أنا" لفرقة المسرح القومي، على أفضل عرض في هذه الدورة كمركز أول، ثم لاحقتها مسرحية "ياسين وبهية" لفرقة مسرح الشباب، والتابعيين للبيت لفرق البيت الفني للمسرح.

