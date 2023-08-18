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الجمعة 18 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

أسقفي كندا وأفريقيا يترأسان صلوات القداس الإلهي في كنيسة سان مارك بمونتريال

جانب من الصلوات
جانب من الصلوات
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ترأس الأنبا بولس أسقف إيبارشية أوتاوا ومونتريال وشرق كندا مع والأنبا جوزيف الأسقف العام لأفريقيا، صلوات القداس الإلهي في كنيسة سان مارك كنيسة مار مرقس بمونتريال، وشاركهما في الصلوات مجمع كهنة الكنيسة القس فيكتور نصر والقس ماركوس كيرلس والقس موسي كادجو.

 

 وقدم الأنبا جوزيف الشكر والتقدير للأنبا بولس علي هذه الدعوة والاستضافة في كنائس إيبارشية أوتاوا ومونتريال وشرق كندا، كما تحدث الأنبا جوزيف عن الخدمة والكرازة في أفريقيا، وبذلك أختتم نيافته زيارة ن لكنائس شرق كندا بعد أن قام بصلاة عشية والقداس الإلهي في كنائس مار جرجس والقديس يوسف في الويست آيلاند، وكنيسة القديسين بطرس وبولس في بوانت كلير، وكذلك كنيسة مار مرقس مونتريال.

 

الأنبا بولس الأنبا جوزيف الأسقف العام صلوات القداس الإلهي كنيسة سان مارك بمونتريال