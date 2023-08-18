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الجمعة 18 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالفيديو.. شريف منير ينشر كواليس تصوير مسلسل "إيجار قديم"

شريف منير
شريف منير
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نشر الفنان شريف منير على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو لكواليس تصوير مسلسل "إيجار قديم" .

https://www.instagram.com/reel/CwDa_uNtKy3/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

وعلق على الفيديو "من كواليس مسلسل إيجار قديم مع المخرج طارق رفعت وأبطال عمل إيجار قديم، والاستماع لملحوظات هامه قبل المشهد".

ومسلسل “إيجار قديم” بطولة شريف منير، صلاح عبدالله، هشام اسماعيل، محمد الشرنوبى، فيدرا، ميمى جمال، والإخراج طارق رفعت.

ويذكر أن آخر أعمال الفنان شريف منير فيلم "يوم ١٣"، بطولة شريف منير، أحمد داوود، دينا الشربينى، أروى جودة، نسرين أمين، تأليف وإخراج وائل عبدالله.

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