بالاسماء.. إصابة 13 في حادث تصادم 4 سيارات بمطروح

أصيب 13 شخصا بإصابات متنوعة، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم 4 سيارت ملاكى عند مدخل قرية العُمَيد التابعة لمركز ومدينة الحمام، على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي، وتم نقلهم إلى مستشفى الحمام المركزي لتلقي العلاج اللازم.

استقبل مستشفى الحمام المركزى بمحافظة مطروح، 13 مصابًا إثر حادث تصادم 4 سيارات على الطريق المشار إليه.

المصابون هم: ملك احمد محمد صلاح 14 سنة، الجيزة، مصابة باشتباه كسر بالحوض وكدمات متفرقه بالجسم، ومحمد احمد محمد صلاح 10 سنوات، الجيزة، كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ورانيا محمد أحمد 41 سنة، القاهرة، اشتباه كسر بالساق اليمني، وبسمه السيد شوقي 22 سنة، القاهرة، اشتباه كسر بالساق اليمني، مريم فهمي حسن 15 سنة، الجيزة، جرح رضي بالرأس واشتباه pc، وريفان عمر خالد، سنة واحدة، الشرقية، جرح رضي بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد خالد حامد 26 سنة، الشرقية، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد محمد صلاح الدين 42 سنة، الشرقية، اشتباه ما بعد الارتجاج جروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و ولاء محمد علي 39 سنة، الجيزة، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن مع اشتباه كسر بالفقرات العنقية والقطنية، وسارة فهمى حسن 27 سنة، القاهرة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأميمة خالد حامد " 29 سنة "من الشرقية، اشتباه نزيف داخلي بالبطن، ياسين عمرو 16 سنة، القاهرة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و ابتسام محمود حسنين 70 سنة، القاهرة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.