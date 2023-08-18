العثور على 180 ألف علبة سجائر متنوعة داخل مخزن لحجبها عن التداول لرفع أسعارها بالوايلي

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على 180 ألف علبة سجائر متنوعة داخل مخزن لحجبها عن التداول لرفع أسعارها بمنطقة الوايلي.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك محلات لبيع السجائر ومنتجات التبغ) بإدارة (مخزن - كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى) لتخزين كميات كبيرة من السجائر مهربة جمركياً ومجهولة المصدر بقصد حجبها عن التداول بالأسواق للتلاعب فى أسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن وأمكن ضبط المسئول عنه، وبالتفتيش فى حضوره عُثر على (عدد 180500 عبوة سجائر مختلفة الأنواع "مهربة")، بقصد حجبها عن التداول بالأسواق للتلاعب بأسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.