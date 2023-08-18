الدوما الروسي: حصول أوكرانيا على مقاتلات "إف-16" لن يؤثر على سير العملية العسكرية

الجمعة 18/أغسطس/2023 - 03:01 م

أكد عضو مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم ميخائيل شيرميت، أن حصول كييف على مقاتلات "إف-16" لن يؤثر في سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المستمرة حتى تحقيق كافة أهدافها.

وقال عضو الدوما الروسي حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة - "إن الأمر لن يؤثر على مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بل ربما قد يطيل من أجلها، فعلينا هزيمة العدو ولن يكون هناك خيار آخر"، لافتا إلى أنه لن تكون هناك مفاوضات مع الإرهابيين والمعتدين.

وأكد النائب أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بددت أسطورة تفوق الأسلحة الغربية التي لا تقهر، مشيرا إلى أن المقاتلات ستلاقى مصير دبابات "ليوبارد" الألمانية وغيرها من المعدات العسكرية الغربية.