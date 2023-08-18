ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب الأتوبيس السياحي على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي

حصلت “البوابة” على قائمة بأسماء مصابي حادث انقلاب الأتوبيس السياحي على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي أعلى كوبري الماظة بالكيلو 48، وتم نقلهم لمستشفى رأس الحكمة المركزي ومستشفى مطروح العام.

حيث استقبل مستشفى مطروح العام 34 مصابا، هم:

1 صباح عباس احمد 65 القاهره اشتباه كسر بالعمود الفقري.

2 محمود مصطفي علي 65 القاهرة اشتباه كسر بالضلوع.

3 احمد محمود مصطفي 34 القاهرة جرح بالراس اشتباه بي سي.

4 فاطمه الزهراء هشام 24 القاهرة.

5 يوسف رجب رمضان 15 القاهرة كدمات متفرقه وجروح.

6 رجب رمضان سند 53 القاهره جرح بالراس اشتباه بي سي.

7 محمد محمود حمزه 28 القاهرة اشتباه خلع بالكتف الايسر.

8 هدي الدسوقي محمد 68 القاهره جرح بالساعدالايمن.

9 هبه محمود حمزه 35 كدمات وسحجات.

10 قمر رزق كامل 35 الجيزة كدمات وسحجات.

11 الدسوقي ابراهيم الدسوقي 55 الجيزه كدمات وسحجات.

12 محمد حسني كامل 35 القاهرة كدمات وسحجات.

13 الاء عبد الحكيم حسني 32 الجيزة كدمات وسحجات.

14 احمد محمود احمد 15 الجيزة كدمات وسحجات.

15 عفاف علي مصطفي 33 الجيزة كدمات وسحجات.

16 مومن محمود احمد 31 الجيزة كدمات وسحجات.

17 منهعبدالقادر الدسوقي ابراهيم 60 الجيزة كدمات وسحجات.

18 امل احمد كامل 52 الجيزة جرح بالوجه ٨سم واشتباه مابعد الارتجاج .

19 محمد محمود حميده 24 القاهرة كدمات وسحجات.

20 اسراء الدسوقي ابراهيم 25 القاهرة كدمات وسحجات.

21 انس جمال ٤ شهور القاهرة كدمات وسحجات.

22 عبدالقادر محمود مصطفي 21 القاهره كدمات وسحجات.

23 مازن نجيب محفوظ 19 القاهرة كدمات وسحجات.

24 نجاة ابراهيم صبح 32 القاهرة كدمات وسحجات.

25 سدرة عبدالقادر محمود 5 القاهرة كدمات وسحجات .

26 سبف ابراهيم عبدالقادر 15 القاهرة كدمات وسحجات .

27 خديجه احمد جمعه 23 القاهرة كدمات وسحجات.

28 نورهان احمد رمضان 20 الجيزة كدمات وسحجات.

29 عبدالله سليمان احمد 14 الجيزة كدمات وسحجات.

30 عائشه سليمان احمد 7 القاهرة كدمات وسحجات

31 خالد دسوقي ابراهيم 17 القاهرة كدمات وسحجات.

32 منال علي طليق 61 القاهرة كدمات وسحجات.

33 نورا هشام فرج 18 القاهرة كدمات وسحجات .

34 مني هشام فرج 30 القاهرة كدمات وسحجات.

كما استقبل مستشفى رأس الحكمة المركزي 17 مصابًا وهم:

1 منه محمد اسماعيل 22 الجيزة كدمات وسحجات.

2 مؤمن محمد اسماعيل 13 الجيزة كدمات وسحجا.ت

3 مايا نجيب محفوظ 17 الجيزة كدمات وسحجات.

4 مازن نجيب محفوظ 18 الجيزة كدمات وسحجات.

5 امل فوزى عبدالعزيز 43 الجيزة كدمات وسحجات.

6 حنان طه عبدالنبى 46 السلام كدمات وسحجات.

7 سليمان محسن محمد 49 السلام كدمات وسحجات.

8 ادم ابراهيم عبدالفتاح 14 القاهره كدمات وسحجات.

9 موسى رزق كامل 31 بنى سويف كدمات وسحجات.

10 دنيا محمود احمد كامل 16 الجيزه كدمات وسحجات.

11 نوسه رزق كامل 31 بنى سويف كدمات وسحجات.

12 ريماج محمود حمزه 50 الهرم كدمات وسحجات.

13 مبروكه حمزه مرسى 85 الهرم كدمات وسحجات.

14 ادم محمد اسماعيل 16 العمرانية كدمات وسحجات.

15 اسماعيل محمد اسماعيل 19 العمرانيه كدمات وسحجات.

16 هند فوزى عبدالعزيز 44 العمرانية كدمات وسحجات.

17 فوزى محمد فوزى 19 العمرانية كدمات وسحجات.