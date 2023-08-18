بـ20.5 مليون جنيه.. افتتاح 8 مساجد جديدة بـ7 مراكز في البحيرة

أعلنت مديرية أوقاف البحيرة، عن افتتاح 8 مساجد جديدة بمراكز (الدلنجات، أبو حمص، إيتاي البارود، الرحمانية، المحمودية، شبراخيت، حوش عيسى)، بتكلفة إجمالية 20 مليونا و498 ألف جنيه، في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وقال الدكتور محمد أبو حطب، وكيل الوزارة، في بيان له، إنه تم إفتتاح مسجد الشرقي بقرية زمران النخل التابعة لمركز الدلنجات مساحة 662 م 2 بتكلفة إجمالية 3 مليون و 500 ألف جنيه، مسجد القرية الحمراء بكوم عزيزة التابعة لمركز أبو حمص على مساحة 270 م2 بتكلفة إجمالية 200 ألف جنيه، مسجد الأحمدية بقرية شنديد التابعة لمركز إيتاي البارود على مساحة 330 م2 بتكلفة إجمالية 198 ألف جنيه ومسجد بعزبة الكوم التابعة لمركز الرحمانية على مساحة 360 م2 بتكلفة إجمالية 3 مليون و 700 ألف جنيه، مسجد النور بقرية انطون التابعة لمركز المحمودية على مساحة 492 م2 بتكلفة إجمالية 4 مليون و 500 ألف جنيه، مسجد الرحمن بكفر السابي التابعة لمركز شبراخيت على مساحة 585 م2 بتكلفة إجمالية 4 مليون جنيه، مسجد الرحمن قرية النخلة البحرية التابعة لمركز أبو حمص على مساحة 441 م2 بتكلفة إجمالية 3 ملايين و 500 ألف جنيه، مسجد عزبة حنفي البحري التابعة لمركز حوش عيسى على مساحة 81 م2 بتكلفة إجمالية 900 ألف جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان اسم الله الرحيم و "دعوة للتراحم" أن الله ( عز وجل) هو الرحمن الرحيم، يكشف الكروب، ويغفر الذنوب، ويرحم عباده في الدنيا والآخرة.

ولا شك أن المؤمن الحق الذي يستشعر رحمة الله تعالى، يقبل على ربه تائبا، آملا في رحمة ربه وعفوه، كما أنه يرحم عباد الله حتى يرحمه الله.