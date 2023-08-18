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الجمعة 18 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهم بمحاولة سرقة سيارة بالقاهرة

أرشيفية
أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة سرقة سيارة بالقاهرة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام شخص بفتح شنطة سيارة ملاكى عن طريق كسر الزجاج الخلفى حال توقفها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وانصرافه مستقلاً سيارة ملاكى قيادته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل - له معلومات جنائية). 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، واعترف بشروعه فى سرقة السيارة المشار إليها، إلا أنه لم يتمكن من ذلك.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فيديو وزارة الداخلية فيس بوك سرقة سيارة بالقاهرة