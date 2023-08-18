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الجمعة 18 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاتحاد الأوروبي يُطالب إسرائيل بتعويض عن مدرسة مُمولة منه بعد هدم الاحتلال لها

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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استنكر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة "عين سامية" بالضفة الغربية المُحتلة، المُمولة منه.

وطالب الاتحاد، في بيان صحفي صادر عن بعثته في مدينة "القدس" المُحتلة، إسرائيل بأن تحترم حق الأطفال الفلسطينيين في التعليم، وبتعويض الاتحاد الأوروبي عن التمويل الذي فقده. 
وكانت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، قد هدمت أمس الخميس، المدرسة الواقعة في تجمع بدوي ببلدة كفر مالك، شرق رام الله بوسط الضفة الغربية. 
يُذكر أن المدرسة دُشنت منتصف شهر يناير 2022، بتنسيق بين وزارة التربية والتعليم، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بتمويل أوروبي من خلال إحدى المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين، وبجهود متطوعين، لتخدم طلبة تجمع "عين سامية" البدوي، كواحدة من مدارس الصمود والتحدي في المناطق المصنفة (ج).

الاتحاد الأوروبي لضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي