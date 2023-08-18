تشاهدون اليوم.. انطلاق الدوري الألماني ومباريات مثيرة بالإنجليزي والإسباني

تستعرض “البوابة سبورت”، مباريات اليوم الجمعة حيث يشهد اليوم الجمعة، انطلاق الجولة الافتتاحية لمنافسات مسابقة الدوري الألماني، باللقاء الذي يجمع بين بايرن ميونخ حامل اللقب وفيردر بريمن، إلى جانب عودة منافسات الدوري الإنجليزي.



كما تقام مساء اليوم الجمعة، المباراة التي تجمع بين النصر الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ضد التعاون، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، دوري روشن.



مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

فيردر بريمن ضد بايرن ميونخ التي تنطلق في الساعة 9:45 مساء - وتذاع عبر فضائية beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

نوتينجهام فورست ضد شيفيلد يونايتد التي تنطلق في الساعة 9:45 مساء – وتذاع عبر فضائية beIN Sports premium2



مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

ريال مايوركا ضد فياريال التي تنطلق في الساعة 8:30 مساء - وتذاع عبر فضائية beIN Sports HD 1

فالنسيا ضد لاس بالماس التي تنطلق في الساعة 10:30 مساء - وتذاع عبر فضائية beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

ميتز ضد أولمبيك مارسيليا – التي تنطلق في تمام الساعة 10 مساء وتذاع عبر فضائية beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

الأخدود ضد الفتح – التي تنطلق في تمام الساعة 6 مساء – وتذاع عبر فضائية SSC HD

الوحدة ضد الشباب – التي تنطلق في تمام الساعة 9 مساء - وتذاع عبر فضائية SSC HD