القاهرة الإخبارية: حرارة البحر المتوسط تصل إلى مستويات غير مسبوقة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن حرارة البحر الأبيض المتوسط وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في وقت قياسي بلغت 28.7 درجة مئوية نتيجة حرارة الصيف الحارقة، وبات هذا البحر الأكثر حرارة وأكثر البحار المغلقة ملوحة في العالم، ما شكّل بيئة مناسبة لقناديل البحر، بحسب ما نقلته عن "الصندوق العالمي للطبيعة".

وارتفعت درجة حرارة البحر الأبيض المتوسط بين عامَي 1985 و2006 ثلاث مرات أسرع من المعدل العالمي للمحيطات، ليصبح أسرع البحار احترارًا على هذا الكوكب، و أدى تغيّر المناخ إلى ارتفاع درجات حرارة الهواء في البحر الأبيض المتوسط، ما رفع درجة حرارة سطح المياه وتبخرها.

كما لم تعد مياه المحيط الأطلسي تتدفق بكميات كافية إلى البحر.

وانخفض تدفق الأنهار بسبب الجفاف وإقامة السدود، ما أسهم في جعل البحار أكثر ملوحة وسخونة.