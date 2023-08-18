"إكسترا نيوز" تستعرض آراء المواطنين في مناقشات الحوار الوطني

سلَّطت قناة "إكسترا نيوز"، الضوء على آراء المواطنين، في مناقشات الحوار الوطني وأهم القضايا التي تشغل بالهم، وقال مواطن من محافظة البحيرة: "أتمنى أن تكون نتائج الحوار الوطني تصب في مصلحة الشعب، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا والشباب".

من جهته، قال أحد شباب محافظة دمياط: "قضايا الشباب كانت من أولويات القضايا بالحوار الوطني، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بالشباب منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال المنتديات العالمية للشباب، وغيرها من الفعاليات التي تؤكد اهتمام الدولة بنا".

وأضاف: "أتمنى نقل كل آمال وطموحات الشباب من خلال لجان الحوار الوطني ومخرجاته، وتنفيذها على أرض الواقع".

فيما أبدى أحد شباب دمياط، امتنانه للدولة وأعضاء أمناء الحوار الوطني، على لجنة تعليم الكبار ومحو الأمية، وقال: "بشكر الدولة والرئيس السيسي، على تشكيل تلك اللجنة التي ساهمت في محو الكثير من الأمية التكنولوجية وليس فقط أمية القراءة والكتابة".