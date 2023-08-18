عمليات تبريد لمحل العطور المحترق بجراج العتبة لمنع تجدد اشتعال النيران.. بالصور

تجرى قوات الحماية المدنية بالقاهرة عمليات تبريد لمحل العطور المحترق بجراج العتبة لمنع تجدد اشتعال النيران مرة اخرى.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب فى محل عطور بمنطقة جراج العتبة.

وقد ورد بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، يفيد باشتعال حريق أسفل مبنى في منطقة جراج العتبة.

وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن النيران اشتعلت بمحل تجاري، ونجحوا في محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

واستمع رجال المباحث لأقوال مالك المحل، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.