اليوم.. ذكري وفاة «وزير تموين الغلابة»

تحل اليوم الجمعة الموافق 18 أغسطس 2023، الذكري التاسعة لوفاة الأستاذ الدكتور أحمد جويلي، وزير التموين الأسبق، أحد أفضل وزراء التموين والتجارة الداخلية في مصر، خلال العقود الأخيرة.

واشتهر "جويلي"، بين المصريين بوزير الغلابة، نظرًا لتصديه للمحتكرين خلال توليه منصب وزير التموين، والتواجد المستمر في الشارع خلال الحملات التي كان يقودها بنفسه لمجابهة محتكري السلع الغذائية.

السيرة الذاتية للدكتور أحمد جويلي

ولد " جويلي"، عام 1937 بقرية نكلا العنب التابعة لمركز إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة، وحصل على بكالوريوس العلوم الزراعية من كلية الزراعة، جامعة الإسكندرية، بامتياز مع مرتبة الشرف في عام 1957، ودرجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة " كاليفورنيا-بركلي"، بالولايات المتحدة الأمريكية، عام 1962، ودرجة الماجستير في الإحصاء الرياضي في عام 1964، ثم درجة دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد الزراعي في 1962.

الوظائف التي تقلدها الدكتور أحمد جويلي

شغل " جويلي "، العديد من الوظائف خلال حياته منها:

مهندس زراعى بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي 1957م - 1958م.

معيد بكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية 1958م - 1959م.

عضو بعثة لدراسة الدكتوراة بجامعة كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية 1959م - 1964م.

باحث بقسم الاقتصاد الزراعي بجامعة كاليفورنيا بركلى، الولايات المتحدة 1964م - 1965م.

مدرس بقسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة بجامعة عين شمس 1965م - 1971م.

أستاذ مساعد ورئيس قسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق1971م - 1974م.

أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق 1974م - 1984م.

محافظ دمياط 1984م - 1991م.

محافظ الإسماعيلية 1991م - 1994م.

وزير التموين والتجارة الداخلية 1994م - 1996م.

وزير التجارة والتموين 1996 م-1999م.

أستاذ الاقتصاد الزراعي المتفرغ بكلية الزراعة جامعة القاهرة منذ نوفمبر 1999م.

أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية منذ يونيو 2000م حتي 2010م.

عضو مجلس الشعب في الدورة 1995-2000 دائرة الجيزة أول.

جوائز الدكتور أحمد جويلي

حائز على جائزة الدولة التقديرية في العلوم 1991م.

حائز على وسام الفنون والعلوم من الدرجة الأولى 1995م.

حائز على جائزة هاس الدولية، جامعة كاليفورنيا، بركلى، الولايات المتحدة 1998م.

توفي الدكتور أحمد جويلي مساء ليل الإثنين الثامن عشر من شهر أغسطس لعام 2014 بعد صراع مع المرض مخلفاً سمعة طيبة لدى جمهور المستهلكين إبان عهده كوزير للتموين.