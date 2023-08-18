منتخب الساق الواحدة مع بطل العالم بدورة الألعاب الافريقية البارالمبية

أسفرت قرعة منافسات كرة القدم للساق الواحدة بدورة الألعاب الأفريقية الباراليمبية المقرر إقامتها في غانا خلال الفترة من 3 وحتى 11 سبتمبر المقبل، عن تواجد منتخبنا الوطني لكرة القدم للساق الواحدة بالمجموعة الثالثة والتي تضم معه بطل افريقيا والعالم المنتخب الأنجولي ومنتخبي كينيا ورواندا، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات غانا تانزانيا و الكاميرون و زيمبابوي ، وتضمت المجموعة الثانية منتخبات ليبيريا و المغرب و أوغندا و توجو .

ويستعد منتخبنا للساق الواحدة، للمشاركة في منافسات الدورة بقيادة المدير الفني التركي ايڤران اويانيك، وتعد المشاركة في دورة الألعاب الافريقية خطوة في طريق الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية 2024 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 16 وحتى 26 إبريل القادم 2024 بمشاركة 20 دولة..

وتُقام منافسات الساق الواحدة بالنسخة الاولى من دورة الألعاب الافريقية الباراليمبية بمشاركة 12 منتخبًا، هم اصحاب التصنيف من الأول وحتى الثامن، ثم صاحب المركز الثاني عشر، مع وجود ثلاث منتخبات من خارج هذا التصنيف هي رواندا وتوجو وزيمبابوي.

وقد تم تقسيم المنتخبات إلى ثلاث مجموعات مؤهلة لربع النهائي، الذي يقام وباقي ادوار البطولة بنظام خروج المغلوب ، وتُلعب مباريات ترتيبية بين أصحاب المراكز من التاسع وحتى الثاني عشر بنفس الطريقة.

ويفتتح منتخبنا الوطني مشاركته في البطولة يوم 4 سبتمبر المقبل بمواجهة نظيره الانجولي بطل القارة والعالم ، بينما يواجه مع منتخب كينيا يوم 5 سبتمبر، ويلتقي مع منتخب رواندا يوم 6 سبتمبر.