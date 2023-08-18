عادل يستغيث بالمسؤولين لصرف المعاش الخاص به

يستغيث الاستاذ عادل. ع. ب البالغ من العمر 64عام والمقيم السيدة زينب، ويقول إنه يحاول من فترة أن يصرف المعاش الخاص به ولكنه لم يتمكن بسبب صعوبة فحص المستندات الخاصة به؛ حيث كان يعمل من خارج البلاد لفترات ومن داخل البلاد لفترات أخرى ولهذا الوقت ومنذ أكثر من ثلاث سنوات وأكثر لم يتمكن من صرف المعاش وإنهاء تلك الإجراءات والتي تتمثل في تأمينات الألفي وعمارات العرائس بالقاهرة.

ولهذا يناشد المسؤولين بحث حالته ومساعدته في الاطلاع على تلك المدة لصرف المعاش الخاص به نظرًا لصعوبة الأحوال المادية وكبر السن.

يرجو المساعدة قبل فوات الأوان للتواصل/ 01222238656