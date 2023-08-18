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الجمعة 18 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

عادل يستغيث بالمسؤولين لصرف المعاش الخاص به

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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يستغيث  الاستاذ عادل. ع. ب البالغ من العمر 64عام  والمقيم السيدة زينب، ويقول إنه يحاول من فترة أن يصرف المعاش الخاص به ولكنه لم يتمكن بسبب صعوبة فحص المستندات الخاصة به؛ حيث كان يعمل من خارج البلاد لفترات ومن داخل البلاد لفترات أخرى ولهذا الوقت ومنذ أكثر من ثلاث سنوات وأكثر لم يتمكن من صرف المعاش وإنهاء تلك الإجراءات والتي تتمثل في تأمينات الألفي وعمارات العرائس بالقاهرة.

ولهذا يناشد المسؤولين بحث حالته ومساعدته في الاطلاع على تلك المدة  لصرف المعاش الخاص به نظرًا لصعوبة الأحوال المادية وكبر السن. 

يرجو المساعدة قبل فوات الأوان للتواصل/ 01222238656

معاش بحث مدة العمل من الخارج مدة العمل من الداخ استغاثه