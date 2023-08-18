المفوضية الأوروبية: تصدير 41 مليون طن حبوب من أوكرانيا عبر "ممرات التضامن"

الجمعة 18/أغسطس/2023 - 12:48 م

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، تصدير 41 مليون طن من الحبوب والمنتجات حتى الآن من أوكرانيا إلى دول العالم عبر "ممرات التضامن".

وذكرت المفوضية الأوروبية - عبر موقعها الرسمي - أنه "حتى الآن، تم تصدير 41 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية والمنتجات ذات الصلة من أوكرانيا عبر ممرات التضامن".. مشيرة إلى أن أوكرانيا تمكنت من تصدير حوالي 60% من الحبوب منذ بداية الأزمة الروسية في فبراير 2022، كما تم تصدير 40% من الحبوب عبر مبادرة حبوب البحر الأسود.

ولفتت إلى أن ممرات التضامن ساعدت فى تصدير أكثر من 36 مليون طن من المنتجات غير الزراعية من أوكرانيا (الخامات والحديد والصلب والأتربة والخشب).

وأضافت أن "ممر التضامن يساهم في اقتصاد أوكرانيا والأمن الغذائى العالمى، بينما تواصل روسيا قصف موانئ الحبوب والبنية التحتية".

وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع خطة عمل العام الماضي لإنشاء "ممرات تضامن" لضمان قدرة أوكرانيا على تصدير الحبوب وأيضا استيراد السلع التي تحتاجها، بدءا من المساعدات الإنسانية إلى علف الحيوانات والأسمدة خصوصا عبر رومانيا وبولندا، في مسعى لتوفير مسارات بديلة للأسواق العالمية بعد بدء الأزمة في أوكرانيا.