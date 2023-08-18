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الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث الأتوبيس السياحي

حادث انقلاب أتوبيس
حادث انقلاب أتوبيس سياحي بمطروح
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تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، تقديم الإسعافات والخدمات الطبية والعلاجية العاجلة لمصابى حادث انقلاب أتوبيس سياحى أعلى كوبري الماظة بالكيلو 48 طريق مطروح الإسكندرية الساحلي، وإصابة 48 شخصا. 

وأوضح الدكتور مصطفى أشرف مدير مرفق إسعاف مطروح، أنه فور تلقي البلاغ بإنقلاب أتوبيس سياحى أعلى كوبري الماظة في الساعة 10:34 صباحا، تم الدفع بعدد 15 سيارة خلال أقل من 6 دقائق، وتم نقل جميع المصابين بعدد 48 مصابا منهم 31 مصابا إلى مستشفى مطروح العام، و17 إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي. 

وأشار الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، إلى أنه يتم حاليا تقديم كافة الإسعافات الطبية والعلاجية للمصابين مع رفع درجة الاستعداد المستمرة بمستشفى مطروح العام ورأس الحكمة المركزي. 

مطروح محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حادث انقلاب اتوبيس سياحي طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح