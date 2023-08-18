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الجمعة 18 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

اسماك القرش الميتة تثير الرعب عل شواطئ نهر السلمون بالولايات المتحدة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أذهل مشهد غريب سكان ولاية أيداهو الأميركية بعد أن جرفت المياه نوع غير مألوف من أسماك القرش في المكان على ضفاف نهر السلمون.
 ونهر السلمون معروف أيضًا باسم نهر اللاعودة هو نهر يقع في ولاية أيداهو في غرب الولايات المتحدة.
 ووفقا للتقارير فإن الأسماك الميتة التي تم العثور عليها من نوع  قرش السلمون وهي مفترسة يصل طولها إلى 10 أقدام ويصل ووزنها إلى 1000 رطل ومن المفترض أن تعيش في المحيطات ما يعني أن وجودها سيهدد البيئة السمكية داخل النهر.

وتعتبر بحيرتا ريدفيش وليتل ريدفيش اللاتي يتدفق النهر عبرهما المحطة النهائية لأطول هجرة لسمك السلمون الاحمر ثم إلى المحيط الهادئ في أميركا الشمالية.
وقالت شركة إيداهو للأسماك والألعاب إنها تفترض أن شخص ما أسقط هذا على الشاطئ من أجل الضحك كان من الممكن أن تكون نكتة كذبة أبريل رائعة. 

سمك االقرش مشهد مرعب الولايات المتحدة نهر السلمون