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الجمعة 18 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الولايات المتحدة تشدد على أهمية تهدئة التوترات وتعزيز الاستقرار في الضفة الغربية

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
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شددت الولايات المتحدة الأمريكية، على أهمية اتخاذ إسرائيل والفلسطينيين خطوات إيجابية لتهدئة التوترات وتعزيز الاستقرار في الضفة الغربية.
جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم  الجمعة، خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في واشنطن العاصمة.
وبحث الجانبان خلال لقائهما سبل التعاون بشأن مواجهة التحديات الإقليمية، وبحسب البيان، ناقش بلينكن وديرمر الجهود الجارية لتعزيز اندماج إسرائيل الكامل في الشرق الأوسط.

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