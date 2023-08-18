حوار الأجيال.. الشاعر حسن طلب يشارك بأمسية في المدينة الباسلة

يستضيف نادي العمال الرياضي بمدينة بور سعيد الباسلة اليوم الشاعر الكبير حسن طلب لإحياء أمسية شعرية ضمن فعاليات منتدى بور سعيد الثقافي تحت عنوان "لقاء وحوار الأجيال" ويشاركه الأمسية الشاعر أحمد حافظ، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء، بحضور شعراء وجمهور المدينة.

يذكر أن حسن طلب من مواليد 1944سوهاج ، تدرج في السلك الجامعى حتى أصبح عضو هيئة تدريس بكلية الآداب جامعة حلوان حاليا، نائب رئيس تحرير مجلة إبداع، وعضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة.

حصل على ليسانس الآداب، قسم الفلسفة، جامعة القاهرة سنة 1968. وماجستير في الفلسفة من كلية الآداب، جامعة القاهرة، عام 1984. وأكمل الدكتوراه في الفلسفة من كلية الآداب، جامعة القاهرة، 1992.

صدر له العديد من الدواوين الشعرية منها:ــ

"وشم على نهدى فتاة" دار أسامة القاهرة 1972، و"سيرة البنفسج"

و"أزل النار في أبد النور" دار النديم القاهرة 1988،

و"أية جيم" (قصيدة طويلة) الطبعة الأولى هيئة الكتاب القاهرة 1992 الطبعة الثانية دار التلاقي للكتاب 2010، "لانيل إلا النيل" دار شرقيات القاهرة 1993

كما صدر له العديد من الدراسات الفلسفية منها:ــ

"المقدس والجميل" مركز القاهرة لحقوق الإنسان القاهرة 2001، "أصل الفلسفة" دار عين القاهرة 2003