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الجمعة 18 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا تقصف مدينة دونيتسك بقذيفتين عنقوديتين

الحرب الاوكرانية
الحرب الاوكرانية
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 أعلنت لجنة التحقيق في جرائم الحرب في جمهورية دونيتسك عن تعرض مدينة دونيتسك وبلدة نوفوسيولوفكا بيرفايا لقصف أوكراني بقذيفتين عنقوديتين عيار 155 مم. 
وذكرت اللجنة - في بيان نشر على "تلجرام"، ونقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية، "تم تسجيل قصف أوكراني في الساعة 08:10 صباح اليوم استهدف بلدة نوفوسيولوفكا بيرفايا ومدينة دونيتسك بقذيفتين عنقوديتين من عيار 155 مم"
وأضاف البيان أن مجموع ما أطلقته القوات الأوكرانية منذ منتصف الليل بلغ 19 قذيفة على مناطق مختلفة من دونيتسك، منها 6 قنابل عنقودية.

قنابل عنقودية دونيتسك