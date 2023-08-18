أورمان المنوفية تنظم معرضا للملابس الجديدة وتوزع (4) آلاف قطعة بالمجان

اكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظة المنوفية، التعاون الدائم مع جمعية الأورمان للنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقًا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

أفاد العقيد عصام محمد مدير جمعية الأورمان بالمحافظة بأنه تم تنظيم معرض للملابس الجديدة بمركز ومدينة منوف وقرى تتا وغمرين وطملاى وبرهيم وعزب المغربى والقشلى وفايقه والقصر وناصف والمحطة والثمانيات بمنوف، مشيرًا إلى أنه تم توزيع (4) آلاف قطعة ملابس جديدة بالمجان على الأسر الأكثر احتياجا.

وقال إن عملية توزيع الملابس تمت بالتعاون الكامل مع مديرية الشئون الإجتماعية لتحديد الفئات المستفيدة من غير القادرين من الأرامل والمطلقات والأيتام ومحدودي الدخل وذوي الهمم، لافتًا إلى أنه تم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية من خلال أبحاث ميدانية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وذلك إنطلاقاُ من المسؤولية المجتمعية للجمعية وتوفير كافة السبل والإمكانيات المتاحة لضمان توفير حياة كريمة لتلك الفئات المستحقة.

هذا وأشاد محافظ المنوفية بالدور الرائد والحيوي الذي تقوم به جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع وتنفيذ العديد من الأنشطة المجتمعية والتي تساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم من أجل تحسين مستوى الحياة المعيشية لضمان توفير حياة كريمة لهم، مؤكدا علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد علي أهمية مؤسسات المجتمع المدني في نمو المجتمع وتقدمه.