لاعب المقاولون محمد رفعت يقضي فترة معايشة مع متصدر الدوري السلوفاكي

وافق نادي المقاولون العرب على قضاء محمد رفعت ناشيء النادي مواليد 2006 فترة معايشة مع نادي بودبريزوفا متصدر الدوري السلوفاكي.



يأتي هذا في إطار سياسة نادي المقاولون العرب بالحرص على منح الفرص للاحتراف الخارجي وفتح المجال أمام اللاعبين الشباب الواعدين بالاحتراف الأوروبي وقضاء فترات معايشة في ظل دعم مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح لاستراتيجية تصدير المواهب والجهد الكبير الذي يبذله المهندس محمد عادل فتحي لإنجاح الاستراتيجية مع وجود فرصة ذهبية بتواجد شوقي غريب مديرا فنيا للفريق الأول وحرصه على منح الفرصة للشباب المميز وهو ما أسفر عن احتراف عمر فايد في نادي فناربخشة التركي.



ويتواجد اللاعب محمد رفعت حاليا في سلوفاكيا لقضاء فترة المعايشة على أن يعود إلى القاهرة للانتظام في تدريبات فريقه حيث يلعب في فريق مواليد 2005 بالنادي على أن يسافر العام المقبل لقضاء فترة أخرى تمهيدا لبحث انتقاله إلى النادي السلوفاكي.



وأشار فتحي إلى أن المقاولون داعم بصورة كبيرة لاحتراف اللاعبين في أوروبا ويوجد أكثر من لاعب يتم تجهيزه لاستكمال مسيرة التجارب الناجحة التي يتميز بها نادي المقاولون العرب والتي تحظى برعاية كبيرة من الكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.