بالأسماء.. مصرع وإصابة 6 من أسرة واحدة إثر حادث تصادم على طريق مطروح

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأُصيب 3 آخرين من أسرة واحدة من محافظة القليوبية، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم سيارتين ملاكي على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي أمام نقطة مرور سيدي عبد الرحمن، وتم نقلهم لمستشفى العلمين النموذجي، والتحفظ على الجثامين بثلاجة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي بمحافظة مطروح، 3 جثث هامدة باسم جنا عمرو عادل الشربيني 12 سنة، مقيمة القليوبية، وعمرو عادل الشربيني 35 سنة، مقيم القليوبية، وميرفت الدسوقي صادق 53 سنة، مقيمة القليوبية، وذلك نتيجة تصادم سيارتين ملاكي على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي.

كما استقبل المستشفى 3 مصابين في ذات الحادث وهم جودي عمر عادل 6 سنوات، مقيمة القليوبية، اشتباه كسر بالساق اليسري وجروح رضيه بالرأس والوجه، و عادل عمر عادل 3 سنوات، مقيم القليوبية، اشتباه نزيف داخلي بالمخ، وهيام جمال الشربيني 35 سنة، مقيمة القليوبية، اشتباه كسر بالفك السفلي والفقرات العنقيه وكدمات متفرقه بالجسم.

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.