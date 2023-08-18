الدور الثاني للثانوية العامة.. 19 ألف طالب يؤدون الامتحانات في القاهرة

استعدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والإدارات التعليمية التابعة لها لماراثون امتحانات الثانوية العامة (دور ثان) للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ والتى تنطلق غدًا السبت الموافق ٢٠٢٣/٨/١٩ وتستمر حتى الثلاثاء ٢٠٢٣/٨/٢٩.

أنهت الإدارات التعليمية جميع استعداداتها من تجهيز الاستراحات واللجان، وتوفير كافة المتطلبات من مراوح والتأكد من عملها بكفاءة، ومبردات المياه وكذا أعمال الصيانة، ومناسبة الأثاث للمرحلة العمرية.

وصرح أيمن موسى وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، بأنه سيتم تطبيق أقصى درجات الحماية وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، وتوفير المناخ الهادئ والأمن خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد على الانضباط داخل اللجان وتنفيذ كافة التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، خاصة الكتاب الدورى رقم (٢٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٥ لضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازمة للطلاب.

وصرح " موسى " أنه تم التنسيق مع كافة الجهات الأمنية لتأمين مقار اللجان الإمتحانية وأوراق الأسئلة والإجابة، كما تم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وأطقم طبية بكل إدارة، خط تليفونى للتواصل السريع، مع نشر سيارات الطوارئ للتدخل السريع في حالة حدوث أى أزمة بمحيط ومقار اللجان، وأيضًا توفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة.

كما أكد على التواصل والتنسيق مع الأحياء والتأكيد على نظافة محيط المدارس مقار اللجان الامتحانية، وشدد " موسى " على منع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء للطالب أو الملاحظ، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والسلامة المهنية قبل وبعد أداء الإمتحان، وضبط النفس واحتواء المواقف حرصًا على الصالح العام.

وأشار إلى تسليم العصا الإلكترونية لجميع المدارس مقار اللجان الامتحانية، وكذلك المطهرات وأدوات النظافة، وشدد موسى على ربط غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بغرف عمليات الإدارات التعليمية على مدار اللحظة والتدخل الفورى فى أى موقف.

وأوضح " مدير المديرية " أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة (دور ثان) يبلغ (١٩٤٦٢) طالبا وطالبة أمام (٣٥) لجنة.

وشدد " وكيل أول الوزارة " على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالتعاون والتنسيق التام مع رؤساء اللجان والمتابعة اليومية قبل بدء اللجان الإمتحانية وتذليل كافة العقبات.

كما حث موسى الطلبة على الالتزام والمراجعة الدقيقة والهدوء النفسي متمنيًا لهم التوفيق والنجاح والتميز.