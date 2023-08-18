رفع 1067 حالة إشغال طريق مخالف خلال حملات مكبرة بالبحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، بضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملات عن رفع 1067 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 563 حالة بدمنهور، 250 الدلنجات، 194 حالة برشيد، 60 حالة بأبو حمص

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

