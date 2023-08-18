ads
الجمعة 18 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

اليوم.. حفل غنائي راقص لـ منى بوركهارد فى قبة الغورى

منى بوركهارد
منى بوركهارد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يستضيف مركز إبداع قبة الغورى، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، حفل غنائي راقص للفنانة منى بوركهارد، بمصاحبة أوركسترا "لاس انتكادوراس".
يتضمن برنامج الحفل باقة من أغانى  الفلكلور الإسبانى "الباسو دوبل، والجيبسى"، بالإضافة إلى بعض الأغانى اللاتينية الكلاسيكية منها: 
“Granda”، “Mala guena”، “carino” ،”fuego”، “Veneno”، “Amado mio”، “A palma de Mallorca”، “La Viento del arena”، “Arrinconamela”. 
تأسست أوركسترا لاس انتكادوراس في العام 2014، وبدأت فى تقديم عروضها في العام 2016 فى العديد من المسارح بالقاهرة، والمواقع الثقافية.

منى بوركهارد أوركسترا لاس انتكادوراس الفلكلور الإسبانى الأغانى اللاتينية الكلاسيكية قبة الغوري قطاع صندوق التنمية الثقافية حفل غنائي راقص للفنانة منى بوركهارد