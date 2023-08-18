اليوم.. حفل غنائي راقص لـ منى بوركهارد فى قبة الغورى

يستضيف مركز إبداع قبة الغورى، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، حفل غنائي راقص للفنانة منى بوركهارد، بمصاحبة أوركسترا "لاس انتكادوراس".

يتضمن برنامج الحفل باقة من أغانى الفلكلور الإسبانى "الباسو دوبل، والجيبسى"، بالإضافة إلى بعض الأغانى اللاتينية الكلاسيكية منها:

“Granda”، “Mala guena”، “carino” ،”fuego”، “Veneno”، “Amado mio”، “A palma de Mallorca”، “La Viento del arena”، “Arrinconamela”.

تأسست أوركسترا لاس انتكادوراس في العام 2014، وبدأت فى تقديم عروضها في العام 2016 فى العديد من المسارح بالقاهرة، والمواقع الثقافية.