تخوف من سلالات مستجدة لكورونا

أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، بأنها تتعقب سلالة جديدة من الفيروس المسبب لفيروس كورونا.

وأضافت في منشور على منصة "إكس" تويتر سابقا ، إن السلالة تسمى (بي.إيه.2.86) ورصدت في الولايات المتحدة والدنمارك وإسرائيل.



وأشارت المراكز "نصيحة مراكز مكافحة الأمراض لحماية أنفسكم من كوفيد-19 تظل كما هي وذلك حسب ما تم من معلومات حول (بي.إيه.2.86)".

كانت منظمة الصحة العالمية قالت في وقت سابق على منصة "إكس"، إنها صنفت "بي.إيه.2.86" على أنه "متحور تحت المراقبة" نظرا للعدد الكبير من الطفرات الذي يحمله.

ماذا نعرف عن المتحور الجديد؟

وقالت ماريا فان كيركوف رئيسة الفريق الفني لمرض كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية إن السلالة (إي.جي.5) لديها قابلية انتشارمتزايدة لكنها ليست أكثر حدة من السلالات الأخرى المتحورة من أوميكرون.

وأضافت "لم نكتشف أي اختلاف في شدة 'إي.جي.5’ مقارنة بالسلالات الأخرى المتحورة من أوميكرون والتي بدأت في الظهور منذ أواخر 2021".

وعبر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس عن أسفه إزاء عدم إبلاغ العديد من البلدان المنظمة ببيانات كوفيد-19.

وقال إن 11 بالمئة فقط من البلدان أبلغت المنظمة بعدد من دخلوا المستشفيات ووحدات الرعاية الفائقة بسبب الفيروس.

ولمواجهة ذلك، أصدرت المنظمة مجموعة من التوصيات الدائمة المتعلقة بكوفيد-19 والتي حثت فيها الدول على مواصلة تسجيل البيانات بشأن المرض، وخصوصا عدد الوفيات الناجمة عنه ومدى انتشاره، كما أوصت بمواصلة تقديم التطعيم.